«Барселона»: «Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда»

«Барселона» присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте. Он отмечался 19 февраля.

«Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда» – написал каталонский клуб в твиттере.

ЛГБТ – аббревиатура, возникшая для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей.

Now and forever #StopLGTBIphobiaInternational Day against LGTBIphobia in Sport pic.twitter.com/jyjuG2Vvqy