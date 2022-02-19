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    «Барселона»: «Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда»

    «Барселона» присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте. Он отмечался 19 февраля.

    «Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда» – написал каталонский клуб в твиттере.

    ЛГБТ – аббревиатура, возникшая для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18735

      derrik2000 24 минуты назад

      Всё правильно!
      Как САМИ стали ИГРАТЬ *идарастически, так сразу стали своих единомышленников защищать.
      Когда, ещё совсем недавно, Барселона была БАРСЕЛОНОЙ, таких тем по защите **дарасов у руководства каталонского клуба даже н е возникало.

      1
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      Рейтинг: +348

      Zenit40k > derrik2000 22 минуты назад

      Напоминают Спартак по поведению гыгы

      0
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      Рейтинг: +974

      SuperNils 25 минут назад

      Фууууууу.... После такого никакого уважения Барса не заслуживает. Команда настоящих мужиков наоборот должна была провести акцию против всего этого биомусора.

      1
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      Рейтинг: +364

      3meeeD 42 минуты назад

      Почему я должен мириться,с тем ,что мужики е5ут друг друга а очко.и детям пытаются навязать гендер на выбор???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +348

      Zenit40k 43 минуты назад

      Чего вы накинулись на Барсу,у Спартака к примеру 11 геев стабильно на поле выходит ,а на замене ещё штук 10 сидит .Ну ,а болельщики ,так вообще там все петушки ,и ничего ,их все устраивает

      2
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      ...
      Рейтинг: +3910

      ziborock > Zenit40k 30 минут назад

      Только ******* защищают ********!)))

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      Рейтинг: +270

      pele1981 > Zenit40k 7 минут назад

      Так же как и в Зените и в любом другом российском клубе)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      orlovcar 1 час назад

      зачем эта новость здесь? и так всем известно, что барселона недоклуб.

      3
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      Рейтинг: +9283

      "supermax" > orlovcar 1 час назад

      админы заднеприводные толерасты просто....скоро каминг-аут еще сделают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14634

      Hektor 84 1 час назад

      Лишь бы денег насыпали)))

      0
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      Рейтинг: +4179

      ySS 1 час назад

      Печально...)

      2
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      Рейтинг: +6529

      mamba9090909 1 час назад

      Мир сходит с ума.

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      Рейтинг: +4531

      FENIX-SL > mamba9090909 58 минут назад

      ну тебя должно радовать что Россия вне этого Мира))

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      Рейтинг: +9283

      "supermax" 2 часа назад

      клуб п и д о р а с о в получается какой-то

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      Рейтинг: +270

      pele1981 2 часа назад

      Барселона»: «Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда! И тут же руководство приняло решение стать геями, лесбиянками, трансгендерами и прочим биологическим мусором!)))

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