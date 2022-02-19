«Барселона»: «Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда»

Всё правильно!
Как САМИ стали ИГРАТЬ *идарастически, так сразу стали своих единомышленников защищать.
Когда, ещё совсем недавно, Барселона была БАРСЕЛОНОЙ, таких тем по защите **дарасов у руководства каталонского клуба даже н е возникало.
«Барселона» присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте. Он отмечался 19 февраля.
«Остановим ЛГБТИ-фобию раз и навсегда» – написал каталонский клуб в твиттере.
ЛГБТ – аббревиатура, возникшая для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей.
Now and forever #StopLGTBIphobiaInternational Day against LGTBIphobia in Sport pic.twitter.com/jyjuG2Vvqy— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 19, 2022