Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек

Болельщики «Ньюкасла» отреагировали на инцидент с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума.

Фанаты принесли на сегодняшний матч надувных кошек и освистывали футболиста, когда он касался мяча.

Зума ударил свою ногой кошку.

Видео было опубликовано в интернете.

«Вест Хэм» оштрафовал футболиста, рекламные спонсоры разорвали с Куртом контраты.

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Kurt Zouma taunted by inflatable cats and new chant as West Ham face Newcastlehttps://t.co/Yy36MQhv4A pic.twitter.com/mCm9ercUsg – Mirror Football (@MirrorFootball) February 19, 2022

Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»

АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили