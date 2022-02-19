Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек

освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек====Ахххаааха Тут по ходу несколько вариантов :
Первый --Фанаты так сильно переживают за кошек, которых Зума пинал.
Второй ---Зума не той цвета кожи, чтобы избивать кошек
Третий --Фанаты Ньюкасла не любят Вест Хэм.
Четвертый вариант предложат другие комментаторы ( если он есть)
Болельщики «Ньюкасла» отреагировали на инцидент с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума.
Фанаты принесли на сегодняшний матч надувных кошек и освистывали футболиста, когда он касался мяча.
- Зума ударил свою ногой кошку.
- Видео было опубликовано в интернете.
- «Вест Хэм» оштрафовал футболиста, рекламные спонсоры разорвали с Куртом контраты.
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Kurt Zouma taunted by inflatable cats and new chant as West Ham face Newcastlehttps://t.co/Yy36MQhv4A pic.twitter.com/mCm9ercUsg– Mirror Football (@MirrorFootball) February 19, 2022
Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»
АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте
Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили
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