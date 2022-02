Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек

Болельщики «Ньюкасла» отреагировали на инцидент с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума.

Фанаты принесли на сегодняшний матч надувных кошек и освистывали футболиста, когда он касался мяча.

Kurt Zouma taunted by inflatable cats and new chant as West Ham face Newcastlehttps://t.co/Yy36MQhv4A pic.twitter.com/mCm9ercUsg