Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Фанаты «Ньюкасла» освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек

    Болельщики «Ньюкасла» отреагировали на инцидент с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума.

    Фанаты принесли на сегодняшний матч надувных кошек и освистывали футболиста, когда он касался мяча.

    • Зума ударил свою ногой кошку.
    • Видео было опубликовано в интернете.
    • «Вест Хэм» оштрафовал футболиста, рекламные спонсоры разорвали с Куртом контраты.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 16 000 рублей

    Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»

    АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

    Зума был заявлен в основу на игру с «Лестером», но за 15 минут до старта матча его заменили

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:09
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1095

      стоп кран 13 минут назад

      освистывали Зума и принесли на матч с «Вест Хэмом» надувных кошек====Ахххаааха Тут по ходу несколько вариантов :
      Первый --Фанаты так сильно переживают за кошек, которых Зума пинал.
      Второй ---Зума не той цвета кожи, чтобы избивать кошек
      Третий --Фанаты Ньюкасла не любят Вест Хэм.
      Четвертый вариант предложат другие комментаторы ( если он есть)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94218
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68783
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru