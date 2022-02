Роналду – о победе над «Брайтоном»: «Снова на ходу!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил пост по случаю победы над «Брайтоном» в 18-м туре АПЛ (2:0). У португальца победный гол.

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, работа в команде, серьезная работа. Все остальное просто шум. Вперед, Дьяволы!» – написал Роналду.

Back on track! Nobody gives up and there’s only one way to get back on track: hard work, team work, serious work. Everything else is just noise. Let’s go Devils! pic.twitter.com/u8sZzzJQn5