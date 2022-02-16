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Роналду – о победе над «Брайтоном»: «Снова на ходу!»

16 февраля 2022, 08:19
3

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил пост по случаю победы над «Брайтоном» в 18-м туре АПЛ (2:0). У португальца победный гол.

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, работа в команде, серьезная работа. Все остальное просто шум. Вперед, Дьяволы!» – написал Роналду.

  • В матче с «Брайтоном» было 1-е результативное действие форварда в 2022 году.
  • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
  • В этом сезоне АПЛ у Роналду 21 матч, 9 голов, 3 ассиста.
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Источник: твиттер Криштиану Роналду
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Брайтон Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Блямба
1644996333
Не бита ,не крашена ,от трёх хозяев,85-го года..
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TANNER
1645000804
Суперсейв Де Хеа, попадание в перекладину и миллион атак от Брайтона... Это он называет на ходу? Это не МЮ выиграл матч, это Брайтон проиграл матч.
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