Роналду – о победе над «Брайтоном»: «Снова на ходу!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оставил пост по случаю победы над «Брайтоном» в 18-м туре АПЛ (2:0). У португальца победный гол.

«Снова на ходу! Никто не сдается, и есть только один способ вернуться на правильный путь: тяжелая работа, работа в команде, серьезная работа. Все остальное просто шум. Вперед, Дьяволы!» – написал Роналду.

В матче с «Брайтоном» было 1-е результативное действие форварда в 2022 году.

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

В этом сезоне АПЛ у Роналду 21 матч, 9 голов, 3 ассиста.