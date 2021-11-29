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    Ковачич стал трехкратным победителем клубного ЧМ

    Полузащитник Матео Ковачич накануне вместе с «Челси» выиграл клубный чемпионат мира. Это его третий такой титул.

    Предыдущие два хорват взял с «Реалом».

    • Ковачич – 4-кратный победитель Лиги чемпионов.
    • 3 раза он брал Суперкубок УЕФА.
    • 1 раз он выигрывал Лигу Европы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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