Абубакар – 1-й за 48 лет игрок Кубка Африки с 8 голами на турнире

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар закончил Кубок Африки с восемью голами. Это лучший результат турнира за последние 48 лет.

Накануне Абубакар сделал дубль в матче за бронзу против Буркина-Фасо (3:3, 5:3 по пенальти).

(3) 3-3 (5) #TeamCameroon recovered from a three-goal deficit to clinch an entertaining victory on penalties against #TeamBurkinaFaso.#TotalEnergiesAFCON2021 #AFCON2021 #BFACMR @Football2Gether pic.twitter.com/fyThz4LEUb