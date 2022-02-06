Абубакар – 1-й за 48 лет игрок Кубка Африки с 8 голами на турнире

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар закончил Кубок Африки с восемью голами. Это лучший результат турнира за последние 48 лет.
Накануне Абубакар сделал дубль в матче за бронзу против Буркина-Фасо (3:3, 5:3 по пенальти).
- 30-летний игрок выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
- Абубакар стоит 9 миллионов евро.
- Ранее он уже выигрывал Кубок Африки.
(3) 3-3 (5) #TeamCameroon recovered from a three-goal deficit to clinch an entertaining victory on penalties against #TeamBurkinaFaso.#TotalEnergiesAFCON2021 #AFCON2021 #BFACMR @Football2Gether pic.twitter.com/fyThz4LEUb— #TotalEnergiesAFCON2021 (@CAF_Online) February 6, 2022
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