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    Абубакар – 1-й за 48 лет игрок Кубка Африки с 8 голами на турнире

    Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар закончил Кубок Африки с восемью голами. Это лучший результат турнира за последние 48 лет.

    Накануне Абубакар сделал дубль в матче за бронзу против Буркина-Фасо (3:3, 5:3 по пенальти).

    • 30-летний игрок выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Абубакар стоит 9 миллионов евро.
    • Ранее он уже выигрывал Кубок Африки.

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    Источник: Бомбардир.ру

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