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    Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

    «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии только в дополнительное время сумел победить «Плимут» из третьего по силе дивизиона. Выход в следующий раунд лондонцам принес защитник Маркос Алонсо.

    Это его первый гол в Кубке Англии за четыре года.

    На 117-й минуте «Плимут» не реализовал пенальти.

    Англия. Кубок. 1/16 финала

    Челси – Плимут – 2:1 (1:1; 0:0: 1:0)

    Голы: 0:1 – Гиллесфи, 8; 1:1 – Аспиликуэта, 41; 2:1 – Алонсо, 45+2.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:03
    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 38 минут назад

      вот же бритиши умеют биться на поле не взирая на ранг и силу противника

      0
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      Рейтинг: +843

      КрымForever 54 минуты назад

      Что-то не сильно команды АПЛ стремятся выиграть Кубок Англии.

      1
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      Рейтинг: +22552

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Английская "ФНЛ-2" умеет потрепать нервы.

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