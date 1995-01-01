Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти

вот же бритиши умеют биться на поле не взирая на ранг и силу противника
«Челси» в 1/16 финала Кубка Англии только в дополнительное время сумел победить «Плимут» из третьего по силе дивизиона. Выход в следующий раунд лондонцам принес защитник Маркос Алонсо.
Это его первый гол в Кубке Англии за четыре года.
На 117-й минуте «Плимут» не реализовал пенальти.
Англия. Кубок. 1/16 финала
Челси – Плимут – 2:1 (1:1; 0:0: 1:0)
Голы: 0:1 – Гиллесфи, 8; 1:1 – Аспиликуэта, 41; 2:1 – Алонсо, 45+2.
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