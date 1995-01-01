Салах утешал камерунцев после их поражения в полуфинале Кубка Африки

Ливерпуль в финале кубка Африки.Тут поставлю на Мане.Салаху респект,но это нормально в нормальном футболе)))
Нападающий Египта Мохамед Салах уделил внимание сопернику после матча 1/2 финала Кубка Африки против Камеруна (0:0, 3:1 по пенальти). После серии 11-метровых он подошел к камерунцам и поддержал их.
Салах в серии пенальти не поучаствовал.
- В финале Египет сыграет с Сенегалом (как и в стыковом матчах за выход на ЧМ-2022).
- Турнир проходит в Камеруне.
- Хозяева сыграют за 3-е место с Буркина-Фасо.
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