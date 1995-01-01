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    Салах утешал камерунцев после их поражения в полуфинале Кубка Африки

    Нападающий Египта Мохамед Салах уделил внимание сопернику после матча 1/2 финала Кубка Африки против Камеруна (0:0, 3:1 по пенальти). После серии 11-метровых он подошел к камерунцам и поддержал их.

    Салах в серии пенальти не поучаствовал.

    • В финале Египет сыграет с Сенегалом (как и в стыковом матчах за выход на ЧМ-2022).
    • Турнир проходит в Камеруне.
    • Хозяева сыграют за 3-е место с Буркина-Фасо.

    Кубок Африки. Египет благодаря голам Салаха и Трезеге прошел Марокко и сыграет с Камеруном

    Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

    Ловрен упрекнул ФИФА в дискриминации из-за непопадания Салаха в символическую сборную года

    Источник: твиттер Goal

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +202

      Demgel 1 минуту назад

      Ливерпуль в финале кубка Африки.Тут поставлю на Мане.Салаху респект,но это нормально в нормальном футболе)))

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