Салах утешал камерунцев после их поражения в полуфинале Кубка Африки

Нападающий Египта Мохамед Салах уделил внимание сопернику после матча 1/2 финала Кубка Африки против Камеруна (0:0, 3:1 по пенальти). После серии 11-метровых он подошел к камерунцам и поддержал их.

Салах в серии пенальти не поучаствовал.

В финале Египет сыграет с Сенегалом (как и в стыковом матчах за выход на ЧМ-2022).

Турнир проходит в Камеруне.

Хозяева сыграют за 3-е место с Буркина-Фасо.

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