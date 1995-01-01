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    Фанаты «Химок» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

    Болельщики «Химок» поддержали решение фанатов других клубов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

    «Наступает прекрасное время, где мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за ее границей. Людей, для которых жизнь в стиле ультрас не просто ярлыки, а смысл жизни!

    Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan ID! Оставшуюся часть сезона так же оставляем без посещения. Люди, мнящие себя фанатами и получившие Fan ID, для нас нерукопожатные!

    Фанат не преступник – стадион не тюрьма», – говорится в сообщении болельщиков «Химок».

    • Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова

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    «Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»

    Источник: инстаграм фанатов «Химок»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57591

      portero 1 час назад

      Лучше пускай в ФНЛ Химки присоединятся...

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