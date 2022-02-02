Фанаты «Химок» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Болельщики «Химок» поддержали решение фанатов других клубов бойкотировать матчи РПЛ из-за введения Fan ID.

«Наступает прекрасное время, где мы сможем увидеть действительно честных людей, которые десятки лет отстаивали честь клуба на трибунах и за его пределами, которые пробивали тысячи километров по России и за ее границей. Людей, для которых жизнь в стиле ультрас не просто ярлыки, а смысл жизни!

Активный движ «Химок» прекращает посещение футбола до отмены Fan ID! Оставшуюся часть сезона так же оставляем без посещения. Люди, мнящие себя фанатами и получившие Fan ID, для нас нерукопожатные!

Фанат не преступник – стадион не тюрьма», – говорится в сообщении болельщиков «Химок».

Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.