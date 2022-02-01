УЕФА отозвал иск к пиццерии из-за пиццы «Лига шампиньонов»

УЕФА не будет подавать в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), созвучного с названием Лиги чемпионов.
«Некоторые люди делают из мухи слона. Похоже, в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно.
Лига чемпионов может спокойно существовать рядом с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно», – сказано в заявлении УЕФА.
- Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15 февраля.
- «Челси» – действующий победитель турнира.
Источник: твиттер Мартина Циглера