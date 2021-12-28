УЕФА отозвал иск к пиццерии из-за пиццы «Лига шампиньонов»

УЕФА не будет подавать в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), созвучного с названием Лиги чемпионов.

«Некоторые люди делают из мухи слона. Похоже, в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно.

Лига чемпионов может спокойно существовать рядом с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно», – сказано в заявлении УЕФА.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15 февраля.

«Челси» – действующий победитель турнира.

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов»

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