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    УЕФА отозвал иск к пиццерии из-за пиццы «Лига шампиньонов»

    УЕФА не будет подавать в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), созвучного с названием Лиги чемпионов.

    «Некоторые люди делают из мухи слона. Похоже, в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно.

    Лига чемпионов может спокойно существовать рядом с этой пиццей, название которой звучит очень аппетитно», – сказано в заявлении УЕФА.

    • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15 февраля.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

    УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов»

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    Источник: твиттер Мартина Циглера

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11837

      Fusballer 36 минут назад

      Благоразумие восторжествовало. А инициатора надо бы...

      0
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      Рейтинг: +57508

      portero 52 минуты назад

      Ну славно...

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