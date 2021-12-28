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    УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов»

    УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke.

    Организация начала судебное разбирательство из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League) – турнира, который проводится под эгидой УЕФА.

    • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15 февраля.
    • «Челси» – действующий победитель турнира.

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    Источник: инстаграм Pizza Wolke

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2665

      Enter2006 15 минут назад

      У нас в РФ назвали бы террористами и ещё посадили бы )) Там - не прокатит. Суд УЕФА проиграет.

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      Рейтинг: +57458

      portero 1 час назад

      Бред, мало ли что с чем созвучно... логотипа ЛЧ там если нет, то в пролете. Хотя если судьи знакомые то пох на закон ....

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