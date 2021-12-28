УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов»

УЕФА подал в суд на немецкую пиццерию Pizza Wolke.

Организация начала судебное разбирательство из-за названия пиццы Champignons League («Лига шампиньонов»), которое созвучно с названием Лиги чемпионов (Champions League) – турнира, который проводится под эгидой УЕФА.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15 февраля.

«Челси» – действующий победитель турнира.

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