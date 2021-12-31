Форвард сборной Армении Адамян перешел из «Хоффенхайма» в «Брюгге»

«Брюгге» объявил о трансфере нападающего «Хоффенхайма» Саркиса Адамяна.
Бельгийский клуб арендовал игрока до конца сезона с правом выкупа.
- Рыночная стоимость форварда сборной Армении – 3 миллиона евро.
- «Хоффенхайм» купил его летом 2019 года.
- В этом сезоне Адамян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.
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