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    Форвард сборной Армении Адамян перешел из «Хоффенхайма» в «Брюгге»

    «Брюгге» объявил о трансфере нападающего «Хоффенхайма» Саркиса Адамяна.

    Бельгийский клуб арендовал игрока до конца сезона с правом выкупа.

    • Рыночная стоимость форварда сборной Армении – 3 миллиона евро.
    • «Хоффенхайм» купил его летом 2019 года.
    • В этом сезоне Адамян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.

    «Хоффенхайм» продлил контракт с Адамяном. В октябре он мог перейти в «Краснодар»

    Агент Гурцкая: «Краснодар» не подписал Адамяна из «Хоффенхайма», так как не стал переплачивать 300 тысяч на зарплату игрока»

    «Чемпионат»: трансфер форварда «Хоффенхайма» Адамяна в «Краснодар» сорвался

    Источник: сайт «Брюгге»

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