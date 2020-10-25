Агент Гурцкая: «Краснодар» не подписал Адамяна из «Хоффенхайма», так как не стал переплачивать 300 тысяч на зарплату игрока»

«Краснодар» хотел в последнее трансферное окно подписать вингера «Хоффенхайма» Саркиса Адамяна. Стороны не договорились по зарплате.

«Они сильно не договорились по зарплате. Почему-то «Краснодар» сам решил, что Адамян согласен на какие-то условия. Если ты берешь его как паспортиста, переплати ты ему эти лишние 300 тысяч евро в год. Что тебе дают эти 300 тысяч? Ты их выкинешь на другого игрока.

В «Краснодаре» по трансферам все решает Сергей Галицкий. Ни Владимир Хашиг, ни селекционный отдел. Все знают, что решает только Галицкий», – сказал агент Тимур Гурцкая.