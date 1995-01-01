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    Агент Гурцкая: «Краснодар» не подписал Адамяна из «Хоффенхайма», так как не стал переплачивать 300 тысяч на зарплату игрока»

    «Краснодар» хотел в последнее трансферное окно подписать вингера «Хоффенхайма» Саркиса Адамяна. Стороны не договорились по зарплате.

    «Они сильно не договорились по зарплате. Почему-то «Краснодар» сам решил, что Адамян согласен на какие-то условия. Если ты берешь его как паспортиста, переплати ты ему эти лишние 300 тысяч евро в год. Что тебе дают эти 300 тысяч? Ты их выкинешь на другого игрока.

    В «Краснодаре» по трансферам все решает Сергей Галицкий. Ни Владимир Хашиг, ни селекционный отдел. Все знают, что решает только Галицкий», – сказал агент Тимур Гурцкая.

    • Рыночная стоимость Адамяна – 4 миллиона евро.
    • За «Хоффенхайм» форвард выступает с лета 2019 года.
    • «Краснодар» идет в РПЛ восьмым.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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