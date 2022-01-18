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    Тюкавин – о Смолове: «В детстве я следил только за Кокориным. Он нравился больше Феди»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал переход в московский клуб нападающего Федора Смолова.

    — Главная новость зимы для «Динамо» — приход Смолова. Как восприняли?

    — Вообще отлично. Пришел опытный игрок, сильный, мастеровитый. Он точно усилит нашу команду, поможет в борьбе во второй части чемпионата. Уже сейчас видно: Федор быстро влился в коллектив, со всеми общается, шутит. Мы его только поддерживаем.

    — Смолов — ваш прямой конкурент по позиции. Готовы к тому, что весной будет меньше игровой практики?

    — Я это понимаю, конечно. Но ведь хорошо, когда в команде есть здоровая конкуренция. Я всегда знаю, что главный тренер ставит в состав только тех, кто лучше готов на данный момент.

    И вообще, кто знает: может, мы и вместе на поле будем выходить. Сандро даже в прессе уже сказал про возможный вариант тактики с двумя центральными нападающими. Посмотрим, как будет.

    — В школе «Динамо» вам ставили в пример Смолова? Выбился, подписал контракт, играет. Хотели быть как он?

    — В детстве я лишь за Сашей Кокориным следил почему-то, мне он больше нравился, если говорить только о футболе. И сейчас нравится, жаль, не складывается у него в «Фиорентине». За Федей я не так пристально следил.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 11:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:45

      Да, вот он уровень молодых российских звездунов...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 18 января 2022, 18:14

      Так себе примеры для подражания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 января 2022, 15:04

      По медийности Кокорина только Дзюба переплюнуть сможет. По футбольным критериям Кокорину до Смолова как раком до Пекина, последний и Реалу и Барселоне забивал, а Кокорин больше по стульям запомнился, то он на них сидит, то машет не по теме.

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 18 января 2022, 12:33

      Кокоша - плохой пример для юного футболиста. Ищи другого.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Fusballer 18 января 2022, 18:46

      Зато теперь мы все знаем о Тюкавине.

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