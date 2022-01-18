Тюкавин – о Смолове: «В детстве я следил только за Кокориным. Он нравился больше Феди»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал переход в московский клуб нападающего Федора Смолова.

— Главная новость зимы для «Динамо» — приход Смолова. Как восприняли?

— Вообще отлично. Пришел опытный игрок, сильный, мастеровитый. Он точно усилит нашу команду, поможет в борьбе во второй части чемпионата. Уже сейчас видно: Федор быстро влился в коллектив, со всеми общается, шутит. Мы его только поддерживаем.

— Смолов — ваш прямой конкурент по позиции. Готовы к тому, что весной будет меньше игровой практики?

— Я это понимаю, конечно. Но ведь хорошо, когда в команде есть здоровая конкуренция. Я всегда знаю, что главный тренер ставит в состав только тех, кто лучше готов на данный момент.

И вообще, кто знает: может, мы и вместе на поле будем выходить. Сандро даже в прессе уже сказал про возможный вариант тактики с двумя центральными нападающими. Посмотрим, как будет.

— В школе «Динамо» вам ставили в пример Смолова? Выбился, подписал контракт, играет. Хотели быть как он?

— В детстве я лишь за Сашей Кокориным следил почему-то, мне он больше нравился, если говорить только о футболе. И сейчас нравится, жаль, не складывается у него в «Фиорентине». За Федей я не так пристально следил.