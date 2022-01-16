Эриксен сегодня может вернуться в АПЛ

У полузащитника Кристиана Эриксена есть несколько предложений от клубов АПЛ. Он может подписать контракт с одним из них уже сегодня.
У датчанина есть и иные европейские варианты, но он хочет вернуться в АПЛ.
- Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
- Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
- В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».
Эриксена хотят подписать «Монако», «Аякс» и клубы АПЛ
Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»
Источник: The Times