Эриксен сегодня может вернуться в АПЛ

У полузащитника Кристиана Эриксена есть несколько предложений от клубов АПЛ. Он может подписать контракт с одним из них уже сегодня.

У датчанина есть и иные европейские варианты, но он хочет вернуться в АПЛ.

Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».

Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.

В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

Эриксена хотят подписать «Монако», «Аякс» и клубы АПЛ

Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»