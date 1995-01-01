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    Эриксен сегодня может вернуться в АПЛ

    У полузащитника Кристиана Эриксена есть несколько предложений от клубов АПЛ. Он может подписать контракт с одним из них уже сегодня.

    У датчанина есть и иные европейские варианты, но он хочет вернуться в АПЛ.

    • Эриксен в конце 2021 года расторг контракт с «Интером».
    • Игроку запретили играть в Серии А из-за дефибриллятора, который ему установили после остановки сердца во время матча Евро-2020.
    • В АПЛ Эриксен играл за «Тоттенхэм».

    Эриксена хотят подписать «Монако», «Аякс» и клубы АПЛ

    Эриксен: «Я готов вернуться в футбол. Моя цель – сыграть на ЧМ в Катаре»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Times

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56697

      portero 1 час назад

      Ну, ну хочет поиграть в рулетку...

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