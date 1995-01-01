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    «ПСЖ» ведет переговоры с Мбаппе о краткосрочном продлении контракта (Telefoot)

    «ПСЖ» пытается сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе.

    Парижский клуб обсуждает с 23-летним футболистом вариант заключения краткосрочного контракта.

    Если до июня француз не продлит соглашение, то станет свободным агентом.

    • В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов и сделал 15 ассистов в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
    • Главный претендент на форварда – «Реал».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Telefoot

    ТВ-программа на телеканале TF1, в которой периодически озвучиваются инсайды о французском футболе. Аудитория в твиттере - более 400 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56622

      portero 2 часа назад

      Соблазняют большими деньгами...

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