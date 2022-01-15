«ПСЖ» ведет переговоры с Мбаппе о краткосрочном продлении контракта (Telefoot)

«ПСЖ» пытается сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе.
Парижский клуб обсуждает с 23-летним футболистом вариант заключения краткосрочного контракта.
Если до июня француз не продлит соглашение, то станет свободным агентом.
- В текущем сезоне Мбаппе забил 18 голов и сделал 15 ассистов в 26 матчах.
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
- Главный претендент на форварда – «Реал».
Источник: Telefoot
ТВ-программа на телеканале TF1, в которой периодически озвучиваются инсайды о французском футболе. Аудитория в твиттере - более 400 тысяч подписчиков.