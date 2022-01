Правый полузащитник «Порту» Хесус Корона перешел в «Севилью».

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 3 миллиона евро.

29-летний мексиканец заключил с новым клубом контракт до июня 2025 года.

Welcome to your new home, Tecatito! pic.twitter.com/iCMdaMXfzH