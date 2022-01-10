Роналду не играет с «Астон Виллой» из-за мышечного повреждения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил отсутствие нападающего Криштиану Роналду в заявке команды на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы».
«У него какие-то проблемы с мышцей бедра, поэтому мы решили, что будет лучше не задействовать Роналду. Не думаю, что травма серьезная. Просто кубковая игра может длиться 120 минут, а значит лучше не рисковать», – сказал Рангник.
- Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
- С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»