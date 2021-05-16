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    Роналду не играет с «Астон Виллой» из-за мышечного повреждения

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил отсутствие нападающего Криштиану Роналду в заявке команды на матч 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы».

    «У него какие-то проблемы с мышцей бедра, поэтому мы решили, что будет лучше не задействовать Роналду. Не думаю, что травма серьезная. Просто кубковая игра может длиться 120 минут, а значит лучше не рисковать», – сказал Рангник.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • С тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    10.01.2022 23:05
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