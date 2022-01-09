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  • Главные новости дня. Кокорин стал лауреатом премии «Посмешище года»; «Наполи» рассматривает Дивеева

Главные новости дня. Кокорин стал лауреатом премии «Посмешище года»; «Наполи» рассматривает Дивеева

9 января 2022, 01:50
2

Конте не исключил возвращение Эриксена в «Тоттенхэм».

«Галатасараю» предложили подписать полузащитника «Краснодара» Вилену (Sportcell).

«Наполи» рассматривает кандидатуру Дивеева («Матч ТВ»).

Лисакович может уйти из «Локомотива» в «Крылья» или «Арсенал».

ЦСКА – претендент на опорника «Севильи» Гуделя.

«Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год.

Лапорта не сомневается в подписании Холанда (Catalunya Ràdio).

Жирков продолжит карьеру в «Химках» (Metaratings).

Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».

Суперлига. Шапи принес «Гиресунспору» выездную победу над «Галатасараем».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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serglider
1641691181
Ну, вот и Кокоша какой-никакой наконец титул взял))) А вообще в России, не зазорно быть посмешищем за хорошие бабки! Составит компанию Бузовой и рукам-базукам, может еще дуэтом с ней споют)))
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порт
1641708018
Думаете что вы над какошей смеётесь, неееет, это он над вами угорает, вы ему платите огромные бабки, а он даже не разу и не вспотел.
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