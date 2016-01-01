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    Главные новости дня. Кокорин стал лауреатом премии «Посмешище года»; «Наполи» рассматривает Дивеева

    Конте не исключил возвращение Эриксена в «Тоттенхэм».

    «Галатасараю» предложили подписать полузащитника «Краснодара» Вилену (Sportcell).

    «Наполи» рассматривает кандидатуру Дивеева («Матч ТВ»).

    Лисакович может уйти из «Локомотива» в «Крылья» или «Арсенал».

    ЦСКА – претендент на опорника «Севильи» Гуделя.

    «Торонто» объявил о летнем трансфере Инсинье. Он будет зарабатывать 11+ миллионов в год.

    Лапорта не сомневается в подписании Холанда (Catalunya Ràdio).

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    Кокорин в Италии победил в антипремии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище года».

    Суперлига. Шапи принес «Гиресунспору» выездную победу над «Галатасараем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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