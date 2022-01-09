Главные новости дня. Кокорин стал лауреатом премии «Посмешище года»; «Наполи» рассматривает Дивеева

Конте не исключил возвращение Эриксена в «Тоттенхэм».
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«Наполи» рассматривает кандидатуру Дивеева («Матч ТВ»).
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Суперлига. Шапи принес «Гиресунспору» выездную победу над «Галатасараем».
Источник: Бомбардир.ру