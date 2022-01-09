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  • Месси не планирует оставаться в «ПСЖ», если в этом сезоне клуб не выиграет ЛЧ (El Chiringuito TV)

Месси не планирует оставаться в «ПСЖ», если в этом сезоне клуб не выиграет ЛЧ (El Chiringuito TV)

9 января 2022, 01:21
5

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. От этого зависит его дальнейшее пребывание в клубе, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую телепередачу El Chiringuito TV.

Если «ПСЖ» не возьмет главный еврокубок (финал – в Санкт-Петербурге), то Месси будет пытаться уйти из клуба до окончания контракта.

  • Соглашение между сторонами действует до 2023 года.
  • Месси пополнил «ПСЖ» летом как свободный агент.
  • Месси – действующий обладатель «Золотого мяча».

Месси: «Цель «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов»

Источник: твиттер Transfer News Central
Франция. Лига 1 Лига чемпионов ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (5)
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serglider
1641690716
И куда он потом может уйти? В МС или Баварию?))) Надо полагать, что лучшие футбольные годы у Месси позади, ему Золотой мяч в 2021 году дали как бы за прошлые заслуги... За такие бабки Месси на фиг никому не будет нужен, разве Пеп по старой дружбе подсуетится, хотя на "старости" футбольных лет соваться в АПЛ для Месси вообще не вариант...
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Nikoo
1641691157
Fake news
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"supermax"
1641697299
Если ток на пенсию пытаться уйти... Мож ещё один зм получит за былые
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Andrew01
1641725030
Значит ПСЖ выиграет ЛЧ, арабы подсуетятся как с ЗМ для плаксы)))))
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zigbert
1641730410
Цель поставлена высокая. Но даже с таким звездным составом сделать это будет необычайно трудно.
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