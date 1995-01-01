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    Месси не планирует оставаться в «ПСЖ», если в этом сезоне клуб не выиграет ЛЧ (El Chiringuito TV)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. От этого зависит его дальнейшее пребывание в клубе, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую телепередачу El Chiringuito TV.

    Если «ПСЖ» не возьмет главный еврокубок (финал – в Санкт-Петербурге), то Месси будет пытаться уйти из клуба до окончания контракта.

    • Соглашение между сторонами действует до 2023 года.
    • Месси пополнил «ПСЖ» летом как свободный агент.
    • Месси – действующий обладатель «Золотого мяча».

    Месси: «Цель «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов»

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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