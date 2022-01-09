Месси не планирует оставаться в «ПСЖ», если в этом сезоне клуб не выиграет ЛЧ (El Chiringuito TV)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. От этого зависит его дальнейшее пребывание в клубе, пишет Transfer News Central со ссылкой на испанскую телепередачу El Chiringuito TV.

Если «ПСЖ» не возьмет главный еврокубок (финал – в Санкт-Петербурге), то Месси будет пытаться уйти из клуба до окончания контракта.

Соглашение между сторонами действует до 2023 года.

Месси пополнил «ПСЖ» летом как свободный агент.

Месси – действующий обладатель «Золотого мяча».

Месси: «Цель «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов»