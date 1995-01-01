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    У «Манчестер Сити» есть первоочередное право возвращения Торреса

    В контракте нападающего Феррана Торреса с «Барселоной» есть пункт, что первоочередное право последующего трансфера игрока есть у «Манчестер Сити». Именно оттуда футболист перешел в декабре.

    Если «Манчестер Сити» предложит условия трансфера не хуже, чем другие претенденты, то он отправится обратно в Манчестер.

    • Торрес забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах за «Ман Сити».
    • Контракт с Торресом заключен до 30 июня 2027 года.
    • Игрок будет зарабатывать 5,5 миллиона евро в год.

    Торрес – о «Барселоне»: «Пришел сюда из-за симпатии Хави. Мы оба знаем, что такое ДНК «Барсы»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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