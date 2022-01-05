У «Манчестер Сити» есть первоочередное право возвращения Торреса

В контракте нападающего Феррана Торреса с «Барселоной» есть пункт, что первоочередное право последующего трансфера игрока есть у «Манчестер Сити». Именно оттуда футболист перешел в декабре.

Если «Манчестер Сити» предложит условия трансфера не хуже, чем другие претенденты, то он отправится обратно в Манчестер.

Торрес забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах за «Ман Сити».

Контракт с Торресом заключен до 30 июня 2027 года.

Игрок будет зарабатывать 5,5 миллиона евро в год.

Торрес – о «Барселоне»: «Пришел сюда из-за симпатии Хави. Мы оба знаем, что такое ДНК «Барсы»