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    Тухель: «Манчестер Сити» безжалостен, это машина для побед»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о лидере АПЛ «Манчестер Сити». Он возглавляет таблицу с 11-очковым отрывом.

    «Ман Сити» безжалостен. Клуб знает, как вновь и вновь выдавать яркие сезоны. Качество есть во всем клубе – в составе и руководстве. Машина для побед», – сказал немец.

    • «Манчестер Сити» накануне вырвал победу над «Арсеналом» (2:1).
    • «Челси» занимает 2-ю строчку.
    • Лондонцы в 19:30 по Москве начнут матч против «Ливерпуля».

    Тухель: «Глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке»

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    Источник: твиттер City Xtra

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23766

      vladimir-7 1 час назад

      Тухель согласен с поражением Челси от МЮ и прикрывает свой зад
      за отстранение Лукаку от игры.

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