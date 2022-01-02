Тухель: «Манчестер Сити» безжалостен, это машина для побед»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о лидере АПЛ «Манчестер Сити». Он возглавляет таблицу с 11-очковым отрывом.
«Ман Сити» безжалостен. Клуб знает, как вновь и вновь выдавать яркие сезоны. Качество есть во всем клубе – в составе и руководстве. Машина для побед», – сказал немец.
- «Манчестер Сити» накануне вырвал победу над «Арсеналом» (2:1).
- «Челси» занимает 2-ю строчку.
- Лондонцы в 19:30 по Москве начнут матч против «Ливерпуля».
Тухель: «Глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке»
Источник: твиттер City Xtra