Тухель: «Манчестер Сити» безжалостен, это машина для побед»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о лидере АПЛ «Манчестер Сити». Он возглавляет таблицу с 11-очковым отрывом.

«Ман Сити» безжалостен. Клуб знает, как вновь и вновь выдавать яркие сезоны. Качество есть во всем клубе – в составе и руководстве. Машина для побед», – сказал немец.

«Манчестер Сити» накануне вырвал победу над «Арсеналом» (2:1).

«Челси» занимает 2-ю строчку.

Лондонцы в 19:30 по Москве начнут матч против «Ливерпуля».

Тухель: «Глупо думать, что «Челси» участвует в чемпионской гонке»