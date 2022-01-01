Месси: «Могу лишь поблагодарить за все, что я пережил в 2021 году»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвященный Новому году.
«Могу лишь поблагодарить за все, что я пережил в 2021 году. Тем более, когда стольким людям было плохо из-за этого ужасного вируса, который никак не исчезнет.
Надеюсь, 2022-й год принесeт много здоровья. Я желаю этого всем вам. Всех обнимаю», – написал Месси.
- В 2021 году аргентинец впервые выиграл трофей со сборной – Кубок Америки.
- В августе он перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
- В конце ноября Месси получил 7-й в карьере «Золотой мяч».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Лионеля Месси