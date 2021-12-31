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    Месси: «Могу лишь поблагодарить за все, что я пережил в 2021 году»

    Форвард «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал в инстаграме пост, посвященный Новому году.

    «Могу лишь поблагодарить за все, что я пережил в 2021 году. Тем более, когда стольким людям было плохо из-за этого ужасного вируса, который никак не исчезнет.

    Надеюсь, 2022-й год принесeт много здоровья. Я желаю этого всем вам. Всех обнимаю», – написал Месси.

    • В 2021 году аргентинец впервые выиграл трофей со сборной – Кубок Америки.
    • В августе он перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
    • В конце ноября Месси получил 7-й в карьере «Золотой мяч».

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    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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