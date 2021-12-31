Главные новости дня. «Спартак» купил Классена, Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

«Краснодар» готов заплатить 2 миллиона за грузинского защитника Азарови

ЦСКА интересуется полузащитником «Лилля» Язиджи

Хави хочет видеть в «Барсе» воспитанника «Реала» Морату (Marca)

Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом». У него есть варианты в России и Европе (Экрем Конур)

У «Барсы» всего 7 здоровых полевых игроков. Матч с «Мальоркой» – через 3 дня

«Спартак» объявил о переходе Классена. Контракт – до 2025 года

«Локомотив» продлил контракт с Ротенбергом до лета 2022 года. Он не играет больше 3 лет

Путин подписал закон о Fan ID. Оформить паспорт можно будет через Госуслуги

«Монако» отстранил Ковача от работы с командой. Кандидаты на замену – Фонсека, Марш и Клемент

В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки»