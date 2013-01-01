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    «Зенит» не получал предложений по Дзюбе

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды форварда Артема Дзюбы.

    «Все, что пишут сейчас в прессе – глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», – сказал Медведев.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11915

      Barmaleushka 1 час назад

      Просто федунило не любит свои предложения афишировать .

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      Рейтинг: +23728

      vladimir-7 1 час назад

      Какие могут быть вам предложения, в конце контракта Дзюба, как
      свободный агент, уйдет в любой клуб, заинтересованный получить
      его БЕСПЛАТНО.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9044

      Alekxei Z. 1 час назад

      Да он и сам никуда не собирается. Вопрос в финансовой составляющей.
      В России , да и в Европе сколько платит Зенит, никто не предложит.
      Если хочет ПОИГРАТЬ в футбол , хоть сейчас уходи, но любовь к деньгам ( не бедного) , перевешивает.

      0
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      Рейтинг: +1658

      Dr.Metal 1 час назад

      И не получит

      1
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      Рейтинг: +6506

      nik55 2 часа назад

      и не получит

      0
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      Рейтинг: +22648

      bset 2 часа назад

      Какие предложения, если летом он станет свободным агентом? Предложения поступают Дзюбе, а не вам.

      1
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      Рейтинг: +12154

      NewLife 2 часа назад

      Значит Слуцкер сделал предложение напрямую своему херою.

      0
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      Рейтинг: +27890

      silver29 3 часа назад

      Мы его не продаем, а отдаем даром, возможна доплата с самовывозом.

      2
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      Рейтинг: +13

      DoctorWatson 3 часа назад

      Он никому не нужен)))

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      Рейтинг: +14677

      Persona_non_Grata > DoctorWatson 3 часа назад

      Если только с доплатой ))) Или в нагрузку к Азмуну - что бы не разлучать " сладкую парочку " )))

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