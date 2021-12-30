«Зенит» не получал предложений по Дзюбе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды форварда Артема Дзюбы.

«Все, что пишут сейчас в прессе – глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», – сказал Медведев.