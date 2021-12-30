«Зенит» не получал предложений по Дзюбе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды форварда Артема Дзюбы.
«Все, что пишут сейчас в прессе – глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», – сказал Медведев.
- Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».
Источник: «Спорт-Экспресс»