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«Зенит» не получал предложений по Дзюбе

30 декабря 2021, 12:29
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды форварда Артема Дзюбы.

«Все, что пишут сейчас в прессе – глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», – сказал Медведев.

  • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Сообщалось, что зимой нападающий может уйти в «Рубин».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (9)
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DoctorWatson
1640857330
Он никому не нужен)))
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NewLife
1640858116
Значит Слуцкер сделал предложение напрямую своему херою.
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nik55
1640860158
и не получит
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Dr.Metal
1640861901
И не получит
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vladimir-7
1640863519
Какие могут быть вам предложения, в конце контракта Дзюба, как свободный агент, уйдет в любой клуб, заинтересованный получить его БЕСПЛАТНО.
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Блямба
1640876619
Да и не надо.. Допинает свои х..и ,и уйдёт бороздить. Устали все от него. И свои и чужие.
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Ziklop
1640937090
клубы АПЛ очередь устанавливает , кому достанется приоритетное право сделать предложение по Дзюбе!!!
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