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    Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о пользе VAR.

    «Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и победили.

    Думаю, VAR – это хорошая вещь, если ее правильно использовать», – сказал Левандовски.

    • В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
    • Поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза.
    • Он стал 2-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

    Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

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    Источник: Bayern & Germany

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