Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о пользе VAR.

«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и победили.

Думаю, VAR – это хорошая вещь, если ее правильно использовать», – сказал Левандовски.

В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.

Поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза.

по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза. Он стал 2-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года