Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о пользе VAR.
«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и победили.
Думаю, VAR – это хорошая вещь, если ее правильно использовать», – сказал Левандовски.
- В текущем сезоне Левандовски забил 30 мячей и сделал 3 ассиста в 25 играх.
- Поляк побил рекорд Герда Мюллера по голам в Бундеслиге за календарный год, отличившись 43 раза.
- Он стал 2-м в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
Источник: Bayern & Germany