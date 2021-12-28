Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.
«Я не фанат этой идеи. Мы играем слишком много матчей каждый год. У нас много изнурительных недель подготовки к сезону или крупным турнирам.
Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что нарушит привычное расписание, мы также должны подумать и о перерывах.
При проведении чемпионата мира каждые два года период игры на высоком уровне сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужно чаще отдыхать», – сказал Левандовски.
- Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
- Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.
- УЕФА против учащения чемпионата мира.
Источник: ESPN