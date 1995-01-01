Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.

    «Я не фанат этой идеи. Мы играем слишком много матчей каждый год. У нас много изнурительных недель подготовки к сезону или крупным турнирам.

    Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что нарушит привычное расписание, мы также должны подумать и о перерывах.

    При проведении чемпионата мира каждые два года период игры на высоком уровне сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужно чаще отдыхать», – сказал Левандовски.

    • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
    • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.
    • УЕФА против учащения чемпионата мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92471
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68385
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru