Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.

«Я не фанат этой идеи. Мы играем слишком много матчей каждый год. У нас много изнурительных недель подготовки к сезону или крупным турнирам.

Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что нарушит привычное расписание, мы также должны подумать и о перерывах.

При проведении чемпионата мира каждые два года период игры на высоком уровне сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужно чаще отдыхать», – сказал Левандовски.