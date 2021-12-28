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  • Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

Левандовски раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

28 декабря 2021, 07:25
1

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выступил против проведения чемпионата мира раз в два года.

«Я не фанат этой идеи. Мы играем слишком много матчей каждый год. У нас много изнурительных недель подготовки к сезону или крупным турнирам.

Если мы хотим придумать что-нибудь другое, что нарушит привычное расписание, мы также должны подумать и о перерывах.

При проведении чемпионата мира каждые два года период игры на высоком уровне сократится. Это невозможно физически и психологически. Если ты хочешь долго играть в футбол, тебе нужно чаще отдыхать», – сказал Левандовски.

  • Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года с периодичностью раз в 4 года.
  • Следующий чемпионат мира пройдет осенью-зимой 2022 года в Катаре.
  • УЕФА против учащения чемпионата мира.

Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (1)
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zigbert
1640697169
Хотелось бы чтобы Левандовски был не одинок в своих высказываниях. Ведущие игроки мира должны поддержать его.
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