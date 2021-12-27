Доннарумма – вратарь года по версии Globe Soccer Awards, Бонуччи – лучший защитник, Манчини – тренер

Названы победители в нескольких номинациях Globe Soccer Awards.
Награды лучшему вратарю, защитнику и тренеру 2021 года получили представители сборной Италии, выигравшей Евро-2020.
- Джанлуиджи Доннарумма – вратарь года;
- Леонардо Бонуччи – защитник года;
- Роберто Манчини – тренер года.
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Источник: Globe Soccer Awards