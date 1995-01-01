Тухель: «В Европе зимний перерыв, а в АПЛ продолжают играть даже при ковиде»

Телевизионщики платят АПЛ ярд евро, так что будите играть круглый год !!!
Тяжело ? Ребята идите в более спокойные чемпионаты и будьте готовы получать в разы меньше.
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о физическом состоянии команды после победы над «Астон Вилой» (3:1) в 19-м туре АПЛ.
«Нас заставили играть. Мы играем против команд, которые не играют в еврокубках и у которых ранее перенесли матчи. Так быть не должно.
В Европе есть зимний перерыв, но в АПЛ продолжают играть даже при ковиде. Появилось новые травмы, и все будет усугубляться», – сказал Тухель.
- «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.
- Из-за коронавируса в декабре в АПЛ было отложено 15 матчей.
Аспиликуэта: «Непонятно, почему одни матчи АПЛ были перенесены, а другие – нет»