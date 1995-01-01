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    Тухель: «В Европе зимний перерыв, а в АПЛ продолжают играть даже при ковиде»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о физическом состоянии команды после победы над «Астон Вилой» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

    «Нас заставили играть. Мы играем против команд, которые не играют в еврокубках и у которых ранее перенесли матчи. Так быть не должно.

    В Европе есть зимний перерыв, но в АПЛ продолжают играть даже при ковиде. Появилось новые травмы, и все будет усугубляться», – сказал Тухель.

    • «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.
    • Из-за коронавируса в декабре в АПЛ было отложено 15 матчей.

    Аспиликуэта: «Непонятно, почему одни матчи АПЛ были перенесены, а другие – нет»

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Телевизионщики платят АПЛ ярд евро, так что будите играть круглый год !!!
      Тяжело ? Ребята идите в более спокойные чемпионаты и будьте готовы получать в разы меньше.

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