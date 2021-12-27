Тухель: «В Европе зимний перерыв, а в АПЛ продолжают играть даже при ковиде»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о физическом состоянии команды после победы над «Астон Вилой» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

«Нас заставили играть. Мы играем против команд, которые не играют в еврокубках и у которых ранее перенесли матчи. Так быть не должно.

В Европе есть зимний перерыв, но в АПЛ продолжают играть даже при ковиде. Появилось новые травмы, и все будет усугубляться», – сказал Тухель.

«Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.

Из-за коронавируса в декабре в АПЛ было отложено 15 матчей.

Аспиликуэта: «Непонятно, почему одни матчи АПЛ были перенесены, а другие – нет»