Аршавин – о сыне в академии «Спартака»: «Со мной никто не советовался»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как его сын Арсений оказался в академии «Спартака».

– Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?

– Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох – и Арсений оказался в «Спартаке».

Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.

– Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?

– Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое.

Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать.