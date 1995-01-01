Аршавин – о сыне в академии «Спартака»: «Со мной никто не советовался»

Баба не подумавши сунула сынка за деньги не пойми куда. Стыдоба теперь мальцу будет. Гыгыгы
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как его сын Арсений оказался в академии «Спартака».
– Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?
– Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох – и Арсений оказался в «Спартаке».
Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.
– Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?
– Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое.
Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать.
- Арсений – младший сын Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
- Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.