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  • Аршавин – о сыне в академии «Спартака»: «Со мной никто не советовался»

Аршавин – о сыне в академии «Спартака»: «Со мной никто не советовался»

27 декабря 2021, 11:33
9

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как его сын Арсений оказался в академии «Спартака».

– Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?

– Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох – и Арсений оказался в «Спартаке».

Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.

– Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?

– Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое.

Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать.

  • Арсений – младший сын Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
  • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (9)
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Garrincha58
1640597699
Мать его воспитывает и ей видней куда его определять, а ты сейчас никто ненавижу этих мажоров бросил троих детей ради чего и кого и карьеру свою загубил
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mamba9090909
1640597842
Барановская живёт в Москве. О каком Зените может быть речь? У задающего вопрос с головой всё в порядке?
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Bozigit
1640602182
Вот это будет сюрприз, если из него вырастит успешный спартаковский воспитанник )
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Давид59
1640602579
Как она, живя в Москве, может отдать сына в Академию Зенита? Это всё равно, что отдать сына бывшему мужу. Вопросы дурацкие.
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paracetamol
1640615238
В свинарнике ему точно пипец!
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Plyash
1640615876
"Дипломат" хренов,у тебя в родне евреи были?
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Hektor 84
1640706748
Алименты платить не хочешь, с чего вдруг она должна с тобой советоваться?
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