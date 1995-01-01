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    Аршавин – о сыне в академии «Спартака»: «Со мной никто не советовался»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как его сын Арсений оказался в академии «Спартака».

    – Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?

    – Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох – и Арсений оказался в «Спартаке».

    Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.

    – Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?

    – Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое.

    Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать.

    • Арсений – младший сын Аршавина и телеведущей Юлии Барановской.
    • Аршавин – воспитанник «Зенита», большую часть карьеры он провел в петербургском клубе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1961

      ПалкоВводецъ 6 минут назад

      Баба не подумавши сунула сынка за деньги не пойми куда. Стыдоба теперь мальцу будет. Гыгыгы

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