Аршавин: «В России невозможно в один момент отменить лимит на легионеров»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
«Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита.
Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», – сказал Аршавин.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Источник: «Спорт-Экспресс»