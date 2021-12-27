Аршавин: «В России невозможно в один момент отменить лимит на легионеров»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита.

Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», – сказал Аршавин.