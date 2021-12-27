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  • Аршавин: «В России невозможно в один момент отменить лимит на легионеров»

Аршавин: «В России невозможно в один момент отменить лимит на легионеров»

27 декабря 2021, 10:31
8

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита.

Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», – сказал Аршавин.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Олег1204
1640592642
Все говорят про некую ситуцию в стране, но какую именно не говорят, вот нельзя сразу отменять лимит и все.
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NewLife
1640595578
И нашим и вашим, неприлично.
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Крейсер
1640595858
Просто Аршавин ccыкливый, чтобы переть против мнения несменяемого. Придумал какую-то"ситуацию в стране". То ли дело Карпин. Имел своё мнение и остался при нём. Мужчина.
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Garrincha58
1640598672
почему то ужесточили сразу перед ЧР всем было как снег на голову помню А-В Боаш поэтому и слинял из России а могло быть всё по другому но кто то там на верху всё как всегда испортил и всё ради ЧМ-18 и спрашивается за чем да потому что один деятель запудрил всем мозги мол мы выиграет ЧМ сам слинял а у других эта идея-фикция в голове так застряла что до сих пор никак не выветрится а выльется всё это в то что в Катаре нас не будет
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Bozigit
1640602049
Это Россия, здесь все возможно!
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