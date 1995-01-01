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    Аршавин: «В России невозможно в один момент отменить лимит на легионеров»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    «Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита.

    Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении», – сказал Аршавин.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1661

      Олег1204 34 минуты назад

      Все говорят про некую ситуцию в стране, но какую именно не говорят, вот нельзя сразу отменять лимит и все.

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