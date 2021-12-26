«Балтика» в честь Нового года выпустила двухчасовой фильм

Пресс-служба «Балтики» по случаю наступающего Нового года выпустила двухчасовой фильм. В нем отражены главные моменты жизни клуба в 2021 году.

«2021 год подошел к концу. Самое время подвести его итоги и вспомнить, каким же он выдался для футбольного клуба «Балтика». И сделать мы это решили в необычном формате!

Двухчасовой разговор с главными героями этого года! Генеральный директор клуба расскажет о планах на весну, тренеры академии поделятся эмоциями от победы в турнире ЮФЛ, футболисты основного состава – мыслями об осенней части сезона-2021/22.

Это и многое другое ждет вас в нашем большом видео! Поехали!» – написали калининградцы.