«Балтика» в честь Нового года выпустила двухчасовой фильм

Пресс-служба «Балтики» по случаю наступающего Нового года выпустила двухчасовой фильм. В нем отражены главные моменты жизни клуба в 2021 году.
«2021 год подошел к концу. Самое время подвести его итоги и вспомнить, каким же он выдался для футбольного клуба «Балтика». И сделать мы это решили в необычном формате!
Двухчасовой разговор с главными героями этого года! Генеральный директор клуба расскажет о планах на весну, тренеры академии поделятся эмоциями от победы в турнире ЮФЛ, футболисты основного состава – мыслями об осенней части сезона-2021/22.
Это и многое другое ждет вас в нашем большом видео! Поехали!» – написали калининградцы.
- «Балтика» в ФНЛ на 5 очков отстает от зоны переходных игр.
- В 2021 году команда сменила тренера: вместо Евгения Калешина пришел Сергей Игнашевич.
- 2022 год официально для «Балтики» стартует матчем 1/8 финала Кубка России против «Чайки».
Источник: ютуб-канал «Балтики»