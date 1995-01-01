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    «Балтика» в честь Нового года выпустила двухчасовой фильм

    Пресс-служба «Балтики» по случаю наступающего Нового года выпустила двухчасовой фильм. В нем отражены главные моменты жизни клуба в 2021 году.

    «2021 год подошел к концу. Самое время подвести его итоги и вспомнить, каким же он выдался для футбольного клуба «Балтика». И сделать мы это решили в необычном формате!

    Двухчасовой разговор с главными героями этого года! Генеральный директор клуба расскажет о планах на весну, тренеры академии поделятся эмоциями от победы в турнире ЮФЛ, футболисты основного состава – мыслями об осенней части сезона-2021/22.

    Это и многое другое ждет вас в нашем большом видео! Поехали!» – написали калининградцы.

    • «Балтика» в ФНЛ на 5 очков отстает от зоны переходных игр.
    • В 2021 году команда сменила тренера: вместо Евгения Калешина пришел Сергей Игнашевич.
    • 2022 год официально для «Балтики» стартует матчем 1/8 финала Кубка России против «Чайки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Балтики»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12611

      Cleaner 1 час назад

      А что не ПЯТИЧАСОВОЙ то???..)

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