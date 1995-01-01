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    Мишустин – о финале ЛЧ-2022: «Приехать в Россию можно будет без визы, оформив Fan ID»

    Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о правилах въезда в страну для иностранцев, желающих посетить финал Лиги чемпионов.

    «В следующем году в России пройдeт значимое событие – финальный матч Лиги чемпионов. В конце мая футбольных болельщиков со всего мира встретит наша Северная столица – гостеприимный Санкт-Петербург.

    Подготовка идeт сейчас полным ходом. У нас есть опыт успешной организации чемпионата мира по футболу, Кубка конфедераций, а также матчей чемпионата Европы по футболу.

    Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы и предстоящее событие прошло на высоком уровне. Для этого до конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований.

    Поправки позволят любителям футбола приехать в Россию без виз, достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика, так называемый Fan ID. Он к тому же даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Подобная практика уже была и хорошо себя зарекомендовала.

    Как и в период прошлых чемпионатов, важно следить, чтобы не допустить необоснованного роста стоимости проживания в гостиницах. Соответствующее положение также предусмотрено.

    Нормативно закрепим и условия размещения рекламы в местах проведения мероприятий УЕФА. И разумеется, будут усилены меры безопасности. Надо сделать всe возможное, чтобы даже в сложных эпидемиологических условиях посещение матча было комфортным, а риски для здоровья людей – минимальными.

    Это позволит не только выполнить обязательства России перед Союзом европейских футбольных ассоциаций, но и подарить болельщикам из всех стран настоящий зрелищный праздник спорта, который запомнится надолго», – сказал Мишустин.

    • Финал ЛЧ состоится 28 мая 2022 года.
    • Место проведения матча – «Газпром Арена».

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    Источник: Сайт Правительства РФ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12597

      Cleaner 37 минут назад

      Датчан не пускать! Только если они привиты Спутником! Нельзя забывать о ЧЕ 2020.

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      Рейтинг: +11153

      Fusballer 3 часа назад

      И российский паспорт выдавать впридачу.

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