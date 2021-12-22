18-летний Патино забил в дебютном матче за «Арсенал»

Этого паренька мы очень ждём в основе через некоторое время!
Проспект уровня Смит-Роу!
Полузащитник Чарли Патино накануне дебютировал за «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Сандерленда» (5:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.
Спустя 12 минут 18-летний игрок забил последний гол в матче.
- Патино находится в системе «Арсенала» с 2015 года.
- Помимо английского гражданства у Патино есть испанский паспорт.
- Основная позиция Патино – центральный полузащитник, но он может сыграть и опорным.
Remember the name, Charlie Patino!A goal on his Arsenal debut pic.twitter.com/bN3xYUj63W— ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2021