18-летний Патино забил в дебютном матче за «Арсенал»

Полузащитник Чарли Патино накануне дебютировал за «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Сандерленда» (5:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.

Спустя 12 минут 18-летний игрок забил последний гол в матче.

Remember the name, Charlie Patino!A goal on his Arsenal debut pic.twitter.com/bN3xYUj63W