18-летний Патино забил в дебютном матче за «Арсенал»

Полузащитник Чарли Патино накануне дебютировал за «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Сандерленда» (5:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.

Спустя 12 минут 18-летний игрок забил последний гол в матче.

Патино находится в системе «Арсенала» с 2015 года.

Помимо английского гражданства у Патино есть испанский паспорт.

Основная позиция Патино – центральный полузащитник, но он может сыграть и опорным.