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    18-летний Патино забил в дебютном матче за «Арсенал»

    Полузащитник Чарли Патино накануне дебютировал за «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Сандерленда» (5:1). Он вышел на замену на 79-й минуте.

    Спустя 12 минут 18-летний игрок забил последний гол в матче.

    • Патино находится в системе «Арсенала» с 2015 года.
    • Помимо английского гражданства у Патино есть испанский паспорт.
    • Основная позиция Патино – центральный полузащитник, но он может сыграть и опорным.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2021 11:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +784

      ARSteven89 23 декабря, 00:50

      Этого паренька мы очень ждём в основе через некоторое время!
      Проспект уровня Смит-Роу!

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