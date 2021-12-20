Аршавин: «У меня очень плохое зрение. Но играть это, кажется, не мешало»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о проблемах со зрением.

– У меня действительно очень плохое зрение. Я бы хотел как можно меньше носить очки, но приходится. Хотя бы для того, чтобы видеть футбол в фрагментах.

– Давно?

– Астигматизм у меня с детства. Мне было девять лет, когда появился вопрос, что я не смогу заниматься футболом по зрению, не пройду медкомиссию.

Был момент, когда мне дали носить очки с одной заклеенной линзой – чтобы второй глаз тренировался и подтягивался к первому. Но в школе меня так встретили, что я больше не надевал такое.

А потом в обычной поликлинике мне доктор сказал: чем позже ты начнешь носить очки, тем лучше, иначе зрение очень быстро упадет.

– Может операция?

– Лет пять-шесть назад я сходил на обследование, шансы на операцию оказались не очень большими. У меня истончилась роговица, срезать нечего.

– Когда при переходе из клуба в клуб проходили медкомиссии, проблем не было?

– Нет. Просто видел с каждым годом все хуже и хуже.

– Играть не мешало?

– Мне кажется, нет. Может, вообще помогало! Хотя мы сейчас ржем: у Быстрова очки, Радимов тоже неважно видит, как вы играли?!

Один не видит куда дает, другой – куда бежит! Но может быть как раз из-за этого и встречались с мячом в нужной точке!