Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Аршавин: «У меня очень плохое зрение. Но играть это, кажется, не мешало»

    Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о проблемах со зрением.

    – У меня действительно очень плохое зрение. Я бы хотел как можно меньше носить очки, но приходится. Хотя бы для того, чтобы видеть футбол в фрагментах.

    – Давно?

    – Астигматизм у меня с детства. Мне было девять лет, когда появился вопрос, что я не смогу заниматься футболом по зрению, не пройду медкомиссию.

    Был момент, когда мне дали носить очки с одной заклеенной линзой – чтобы второй глаз тренировался и подтягивался к первому. Но в школе меня так встретили, что я больше не надевал такое.

    А потом в обычной поликлинике мне доктор сказал: чем позже ты начнешь носить очки, тем лучше, иначе зрение очень быстро упадет.

    – Может операция?

    – Лет пять-шесть назад я сходил на обследование, шансы на операцию оказались не очень большими. У меня истончилась роговица, срезать нечего.

    – Когда при переходе из клуба в клуб проходили медкомиссии, проблем не было?

    – Нет. Просто видел с каждым годом все хуже и хуже.

    – Играть не мешало?

    – Мне кажется, нет. Может вообще помогало! Хотя мы сейчас ржем: у Быстрова очки, Радимов тоже неважно видит, как вы играли?!

    Один не видит куда дает, другой – куда бежит! Но может быть как раз из-за этого и встречались с мячом в нужной точке!

    • Аршавин завершил карьеру в 2018 году.
    • В Европе он выступал за «Арсенал».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92265
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68324
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru