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    Черышев поучаствовал в победной голевой атаке «Валенсии»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поучаствовал в решающей голевой атаке команды в 17-м туре Примеры против «Эльче» (2:1). Россиянин исполнил угловой, после которого был забит победный мяч на 86-й минуте.

    Россиянин вышел на замену на 82-й минуте вместо Элдера Кошты.

    • 30-летний Черышев в сезоне Примеры провел 7 матчей, сделал 1 голевой пас.
    • По ходу сезона Черышев уже получал травму.
    • «Валенсия» идет в таблице 7-й.

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    Источник: Бомбардир.ру

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