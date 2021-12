Черышев поучаствовал в победной голевой атаке «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поучаствовал в решающей голевой атаке команды в 17-м туре Примеры против «Эльче» (2:1). Россиянин исполнил угловой, после которого был забит победный мяч на 86-й минуте.

Россиянин вышел на замену на 82-й минуте вместо Элдера Кошты.

Cristiano Piccini hit a beauty to win the game for Valencia! pic.twitter.com/w8wP2X0HPt