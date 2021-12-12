Черышев поучаствовал в победной голевой атаке «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поучаствовал в решающей голевой атаке команды в 17-м туре Примеры против «Эльче» (2:1). Россиянин исполнил угловой, после которого был забит победный мяч на 86-й минуте.
Россиянин вышел на замену на 82-й минуте вместо Элдера Кошты.
- 30-летний Черышев в сезоне Примеры провел 7 матчей, сделал 1 голевой пас.
- По ходу сезона Черышев уже получал травму.
- «Валенсия» идет в таблице 7-й.
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Источник: Бомбардир.ру