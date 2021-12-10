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  • Джикия – о пенальти от «Легии»: «Это из-за фола нашего авантюриста Жиго. Пусть ему переведут»

Джикия – о пенальти от «Легии»: «Это из-за фола нашего авантюриста Жиго. Пусть ему переведут»

10 декабря 2021, 16:47
22

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы клубной пресс-службы по поводу матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Это похоже на сказку? Если вы так считаете, то да. Эмоции после пенальти? Сейчас можно говорить, что угодно, но Селихов не даст соврать – я ему сказал, что он возьмет этот пенальти. Могло получиться по-разному, но спасибо огромное Селихову.

За что назначили пенальти? За фол нашего авантюриста Самуэля Жиго. Вот так отвечу, пусть посмотрит, пусть ему переведут. Зато в раздевалке был заводилой, это было, да.

Мало кто, наверное, представлял, что мы закончим групповой этап Лиги Европы на первом месте. Понятное дело, если бы кто-то сказал мне это до первого матча, то я не знаю, как бы отреагировал. Но это наша работа. Мы все хотели этого, все об этом мечтали.

То, что это получилось – огромное счастье для всех нас и для наших фанатов. Хоть наших болельщиков на стадионе было намного меньше, чем местных, но поддерживали они не слабее.

Давно таких эмоций не было, если честно. Мы позволим себе немного отметить этот замечательный вечер, но потом уже будем готовиться к заключительной игре, где будет важно заработать три очка и уйти именно с эти европейским настроением на долгую паузу. Мы подготовимся и будем исправлять ситуацию в сезоне.

Я Бакаеву утром сказал – скушай кексик и забьешь гол сегодня. Он не хотел, но я продавил это, он съел и забил. После игры он сказал мне спасибо», – рассказал Джикия.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Лига Европы Легия Спартак Джикия Георгий Жиго Самуэль
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hektor 84
1639147560
Прям такой герой! Селихову сказал отобьешь, Бакаеву сказал забьешь))) смешной утырок! Себе бы еще сказал не ПРИВЕЗЕШЬ))) А то по привозам в свои ворота равный тебе только Рассказов.
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DOCTOR PENALTY
1639147844
Побольше бы таких авантюристов, как Жиго. На сдержанных и рассудительных джикиях много не выиграешь.
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serglider
1639149118
Джикия: Мы подготовимся... Сколько можно уже "готовится"? По идеи в этот, юбилейный сезон, Спартак должен был "выстрелить" во всех турнирах максимально успешно, на деле чудом проскочили дальше в ЛЕ, слив ЛЧ. В чемпионате страны дела идут не шатко - не валко, да и в ЛЕ без особых шансов... Готовятся, понимаешь... оракул хренов.
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semm
1639149214
Да ВАР чуть чуть не отправил Спартак в Лигу конференций - спасибо Селихову скажем, а обвинять Жиго не правильно - да я думаю что Джикия его и не обвиняет, так сказал просто шутя
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Bozigit
1639152504
Психология в Спартаке норм. Это радует
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paracetamol
1639152506
Очень дружеские отношения в свинарнике...
Ответить
ySS
1639152812
Разогнать эту бред-службу целиком
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Из Твери Леха
1639154641
А какие вопросы могут быть по пенальти, если судья его назначил после просмотра Var? То, что истеричка-шмурнов на всю страну визжала, что его не было - ничего не значит. Стало быть это нарушение попадает под трактовку, вот и все.
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житель СПб
1639173900
Вы оба с Жиго - авантюристы!
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SPACE TRUCKIN
1639250055
Джикия и Жиго выносили и снимали практически всё - конкретно в этом матче отыграли отлично!
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