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    Джикия – о пенальти от «Легии»: «Это из-за фола нашего авантюриста Жиго. Пусть ему переведут»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы клубной пресс-службы по поводу матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

    «Это похоже на сказку? Если вы так считаете, то да. Эмоции после пенальти? Сейчас можно говорить, что угодно, но Селихов не даст соврать – я ему сказал, что он возьмет этот пенальти. Могло получиться по-разному, но спасибо огромное Селихову.

    За что назначили пенальти? За фол нашего авантюриста Самуэля Жиго. Вот так отвечу, пусть посмотрит, пусть ему переведут. Зато в раздевалке был заводилой, это было, да.

    Мало кто, наверное, представлял, что мы закончим групповой этап Лиги Европы на первом месте. Понятное дело, если бы кто-то сказал мне это до первого матча, то я не знаю, как бы отреагировал. Но это наша работа. Мы все хотели этого, все об этом мечтали.

    То, что это получилось – огромное счастье для всех нас и для наших фанатов. Хоть наших болельщиков на стадионе было намного меньше, чем местных, но поддерживали они не слабее.

    Давно таких эмоций не было, если честно. Мы позволим себе немного отметить этот замечательный вечер, но потом уже будем готовиться к заключительной игре, где будет важно заработать три очка и уйти именно с эти европейским настроением на долгую паузу. Мы подготовимся и будем исправлять ситуацию в сезоне.

    Я Бакаеву утром сказал – скушай кексик и забьешь гол сегодня. Он не хотел, но я продавил это, он съел и забил. После игры он сказал мне спасибо», – рассказал Джикия.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1697

      serglider 1 минуту назад

      Джикия: Мы подготовимся... Сколько можно уже "готовится"? По идеи в этот, юбилейный сезон, Спартак должен был "выстрелить" во всех турнирах максимально успешно, на деле чудом проскочили дальше в ЛЕ, слив ЛЧ. В чемпионате страны дела идут не шатко - не валко, да и в ЛЕ без особых шансов... Готовятся, понимаешь... оракул хренов.

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      Рейтинг: +21985

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Побольше бы таких авантюристов, как Жиго. На сдержанных и рассудительных джикиях много не выиграешь.

      0
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      Рейтинг: +13165

      Hektor 84 27 минут назад

      Прям такой герой! Селихову сказал отобьешь, Бакаеву сказал забьешь))) смешной утырок! Себе бы еще сказал не ПРИВЕЗЕШЬ))) А то по привозам в свои ворота равный тебе только Рассказов.

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      Рейтинг: +13165

      Hektor 84 31 минуту назад

      Г а н д о н и гнилушка этот менгрел! Как и многие его земляки! Такое сморозить! А в момент эпизода ты сам где был? Если бы не Жиго возможно и гол был бы! Благодари Жиго и Селихова что в плей офф сыграешь. Если бы не лимит карьера твоя вместе с Аскаром закончилась бы.

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      Рейтинг: +13165

      Hektor 84 > Hektor 84 30 минут назад

      Амкаром

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      Рейтинг: +12145

      Cleaner 58 минут назад

      Джикия, что ты несешь?! Фол придумал арбитр ВАР. Было сыграно чисто в мяч. Как можно вот так прилюдно ОБВИНЯТЬ своего ТОВАРИЩА по команде???
      Мне опять СТЫДНО за Спартак...(

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