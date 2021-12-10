Джикия – о пенальти от «Легии»: «Это из-за фола нашего авантюриста Жиго. Пусть ему переведут»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы клубной пресс-службы по поводу матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Это похоже на сказку? Если вы так считаете, то да. Эмоции после пенальти? Сейчас можно говорить, что угодно, но Селихов не даст соврать – я ему сказал, что он возьмет этот пенальти. Могло получиться по-разному, но спасибо огромное Селихову.

За что назначили пенальти? За фол нашего авантюриста Самуэля Жиго. Вот так отвечу, пусть посмотрит, пусть ему переведут. Зато в раздевалке был заводилой, это было, да.

Мало кто, наверное, представлял, что мы закончим групповой этап Лиги Европы на первом месте. Понятное дело, если бы кто-то сказал мне это до первого матча, то я не знаю, как бы отреагировал. Но это наша работа. Мы все хотели этого, все об этом мечтали.

То, что это получилось – огромное счастье для всех нас и для наших фанатов. Хоть наших болельщиков на стадионе было намного меньше, чем местных, но поддерживали они не слабее.

Давно таких эмоций не было, если честно. Мы позволим себе немного отметить этот замечательный вечер, но потом уже будем готовиться к заключительной игре, где будет важно заработать три очка и уйти именно с эти европейским настроением на долгую паузу. Мы подготовимся и будем исправлять ситуацию в сезоне.

Я Бакаеву утром сказал – скушай кексик и забьешь гол сегодня. Он не хотел, но я продавил это, он съел и забил. После игры он сказал мне спасибо», – рассказал Джикия.