Mundo Deportivo: «Барса» заложила в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ. Клуб недосчитается более 30 миллионов

Вылет «Барселоны» в Лигу Европы может значительно повлиять на финансовое состояние клуба.
По информации Mundo Deportivo, в бюджет «Барсы» на сезон-2021/22 был заложен выход команды как минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В клубе планировали получить 9,6 миллиона евро за попадание в 1/8 финала и 10,6 миллиона за выход в четвертьфинал. Кроме того, «Барса» рассчитывала получить более 10 миллионов за телеправа, продажу билетов и спонсорские контракты.
Чтобы компенсировать потери, «Барселона» должна дойти минимум до финала Лиги Европы.
- «Барса» после поражения от «Баварии» (0:3) вылетела в Лигу Европы.
- Последний раз каталонцы не преодолевали группу ЛЧ в сезоне-2000/01.
Источник: Mundo Deportivo