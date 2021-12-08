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    Mundo Deportivo: «Барса» заложила в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ. Клуб недосчитается более 30 миллионов

    Вылет «Барселоны» в Лигу Европы может значительно повлиять на финансовое состояние клуба.

    По информации Mundo Deportivo, в бюджет «Барсы» на сезон-2021/22 был заложен выход команды как минимум в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В клубе планировали получить 9,6 миллиона евро за попадание в 1/8 финала и 10,6 миллиона за выход в четвертьфинал. Кроме того, «Барса» рассчитывала получить более 10 миллионов за телеправа, продажу билетов и спонсорские контракты.

    Чтобы компенсировать потери, «Барселона» должна дойти минимум до финала Лиги Европы.

    • «Барса» после поражения от «Баварии» (0:3) вылетела в Лигу Европы.
    • Последний раз каталонцы не преодолевали группу ЛЧ в сезоне-2000/01.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +162

      СуперПАВ9 30 минут назад

      Было пнятно что из группы не выйдут а они губу расскатали 1/4 размечтались

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14912

      paracetamol 51 минуту назад

      Пусть Зениту попадется. Приятно будет ее вынести. Мы, не как немцы, 3-0 не ограничимся!

      1
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      Рейтинг: +54995

      portero 1 час назад

      а в примере чемпионство ?

      0
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      Рейтинг: +11324

      DeStar > portero 1 час назад

      ну барса и так свои туры в лалиге сыграет и матчи будут и права и болельщики. Хоть 1ое место хоть 5. разница уже в самих призовых. А так барса потеряла ,по их расчетам, еще 4 матча в ЛЧ с правами болелами и выплатами.
      Жесть будет если каким-то макаром барса не попадет в лч на след год. Мне кажется если в этом году так случится то следующий сезон для барсы будет самым важным лет за 25 наверное
      Либо на через сезон вернулся в лч и выживут
      Либо не попадут и в сезон 22-23 году и пойдет закат аля милана или арсенала на годы

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