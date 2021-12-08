Лапорта: «Более чем уверен, что «Барселона» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

«Наш клуб с традициями, с путем развития. Матч с «Баварией» – один из тех, где нужно показать свою гордость, показать себя. Более чем уверен, что мы пройдем в плей-офф», – сказал Лапорта.