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    Лапорта: «Более чем уверен, что «Барселона» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

    «Наш клуб с традициями, с путем развития. Матч с «Баварией» – один из тех, где нужно показать свою гордость, показать себя. Более чем уверен, что мы пройдем в плей-офф», – сказал Лапорта.

    • Победа в матче с «Баварией» гарантирует «Барселоне» плей-офф Лиги чемпионов.
    • Каталонцы могут пройти туда и с потерей очков, но для этого «Бенфика» должна не выиграть у «Динамо» К.
    • В 1-м круге «Бавария» победила «Барселону» (3:0).

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    Источник: твиттер Тони Хуанмарти

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Serg--015 34 минуты назад

      Он демонстрирует уверенность, чтобы повлиять на команду. Любой здравомыслящий болельщик скажет, что "Бавария" сильнее и, скорее всего, накидает "Барсе" полную авоську голов. Может быть, Лапорта надеется на помощь "Динамо" Киев и в этом он уверен?

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