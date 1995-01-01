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    Матч с «Челси» – 200-й еврокубковый для «Зенита»

    В 20:45 по Москве начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Это 200-я еврокубковая встреча для петербургского клуба (с учетом квалификаций).

    В сыгранных 199 матчах в еврокубках у «Зенита» 97 побед, 35 ничьих, 67 поражений.

    • Среди российских клубов больше еврокубковых игр только у «Спартака» (277).
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене».
    • «Зенит» вне зависимости от результата игры выступит в плей-офф Лиги Европы.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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