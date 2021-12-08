Матч с «Челси» – 200-й еврокубковый для «Зенита»

В 20:45 по Москве начнется матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Это 200-я еврокубковая встреча для петербургского клуба (с учетом квалификаций).
В сыгранных 199 матчах в еврокубках у «Зенита» 97 побед, 35 ничьих, 67 поражений.
- Среди российских клубов больше еврокубковых игр только у «Спартака» (277).
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене».
- «Зенит» вне зависимости от результата игры выступит в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: Бомбардир.ру