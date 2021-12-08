Юношеская лига УЕФА. «Зенит» сыграл вничью с «Челси» и не вышел из группы. Команды нанесли 47 ударов на двоих

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» (1:1) в 6-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА

Команды нанесли 47 ударов на двоих: «Зенит» пробил 21 раз, «Челси» – 26.

Петербургский клуб набрал семь очков в группе H и не вышел в плей-офф. «Челси» с девятью очками вышел из группы со второго места.

«Ювентус» досрочно занял первое место в группе. «Мальме» стал последним.

Юношеская лига УЕФА. Группа H. 6-й тур

Зенит (Россия) – Челси (Англия) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гилкрист, 50; 1:1 – Ким, 66.