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    Лига чемпионов. «Милан» уступил «Ливерпулю» и занял последнее место в группе B. У англичан 6 побед из 6

    «Милан» програл «Ливерпулю» (1:2) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Нападающий английского клуба Мохамед Салах забил седьмой мяч в этой ЛЧ. Ни один игрок «Ливерпуля» не забил больше за один групповой этап турнира.

    «Ливерпуль» набрал 18 очков из 18 возможных на групповом этапе. «Милан» занял последнее место в группе B и остался без евровесны.

    Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

    Милан (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Томори, 29; 1:1 – Салах, 36; 1:2 – Ориги, 55.

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    Источник: Бомбардир.ру

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