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    Матч ЛЧ «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей

    «Барселона» объявила, что гостевая игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» пройдет при пустых трибунах.

    Болельщики не смогут посетить матч из-за новых коронавирусных ограничений.

    • Встреча состоится в среду, 8 декабря.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • «Барсе» нужно побеждать «Баварию», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ независимо от результата матча «Бенфика»«Динамо» Киев.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +420

      Октавиус 34 минуты назад

      И это правильно, а то есть ощущение, что один расстроенный поляк устроит каталонским гостям действо с пометкой 18+, а вдруг на матч дети придут)

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