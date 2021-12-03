Матч ЛЧ «Бавария» – «Барселона» пройдет без зрителей

«Барселона» объявила, что гостевая игра шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» пройдет при пустых трибунах.

Болельщики не смогут посетить матч из-за новых коронавирусных ограничений.

Встреча состоится в среду, 8 декабря.

Начало – в 23:00 мск.

«Барсе» нужно побеждать «Баварию», чтобы выйти в плей-офф ЛЧ независимо от результата матча «Бенфика» – «Динамо» Киев.

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