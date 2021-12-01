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    Появилось фото официального мяча финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

    Adidas представил официальный мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

    Дизайн мяча вдохновлен архитектурой города-хозяина финала ЛЧ сезона-2021/22. Он будет использоваться в матчах плей-офф.

    • Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая.
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    Источник: твиттер Pro:Direct Soccer

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15197

      Garrincha58 8 минут назад

      вот народ блин главное всё обос...ь, а то что в России финал будет всем наплевать

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      Рейтинг: +2937

      ААМ 12 минут назад

      То же великое событие. Главное матч, а не мяч!

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      Рейтинг: +7594

      FanatSerj 13 минут назад

      Красивый мяч.

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      Рейтинг: +5481

      Lester84 39 минут назад

      Такое ощущение, что мяч разрабатывал дизайнер заставок Матч ТВ)))

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      Рейтинг: +91720

      zigbert 1 час назад

      Мяч есть, осталось только подобрать финалистов.

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      Рейтинг: +757

      mama1991 1 час назад

      реанимируйте триколоры, самые футбольные мячи в истории

      0
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      Рейтинг: +10

      vyacheslavkolxfc 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +4900

      Semenycch 1 час назад

      Отличный мяч. Видимо тот самый, по словам говно Карпина, которого боятся игроки сборной России!

      1
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      Рейтинг: +53

      ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Баклана лучше бы нарисовали на болоте))

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      Рейтинг: +3102

      serhio80 > ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      не важно что нарисовано, главное чтобы из литейных и парацетамолов мячики сшили) город же надо очистить к финалу ЛЧ

      зы семеныча забыл. но из этого вряд ли мяч получится, из него даже ганdon не сделать, максимум шарик воздушный

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      Рейтинг: +53

      ДЫРЯВЫЕ > serhio80 1 час назад

      Да с семенычем все сложнее))) Там в голове каша пшенная)))

      2
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      Рейтинг: +26242

      пьяныйхоровод > ДЫРЯВЫЕ 1 час назад

      Какая досада , там новый кубок СрачТВ сделали , в виде срущей свиньи . А пищевик ломается . Но ничего и так вручат , без участия в турнире .

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      Рейтинг: +53

      ДЫРЯВЫЕ > пьяныйхоровод 1 час назад

      Не мы лучше в ОАЭ поиграем с детьми 13-и летними,как бомжарник года 2-3 назад!!!

      0
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      Рейтинг: +26242

      пьяныйхоровод > ДЫРЯВЫЕ 57 минут назад

      Вот туда и пришлют "трофэй" .

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