Появилось фото официального мяча финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Adidas представил официальный мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Дизайн мяча вдохновлен архитектурой города-хозяина финала ЛЧ сезона-2021/22. Он будет использоваться в матчах плей-офф.

Revealed The adidas Finale 22 Champions League match ball is inspired by the architecture of the Final host city Saint Petersburg Available now at Pro:Direct SoccerShop here https://t.co/rvrlVAnwbU pic.twitter.com/RjVAugx6y0