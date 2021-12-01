Появилось фото официального мяча финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

вот народ блин главное всё обос...ь, а то что в России финал будет всем наплевать
Adidas представил официальный мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
Дизайн мяча вдохновлен архитектурой города-хозяина финала ЛЧ сезона-2021/22. Он будет использоваться в матчах плей-офф.
- Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге состоится 28 мая.
- «Челси» – действующий обладатель трофея.
Revealed The adidas Finale 22 Champions League match ball is inspired by the architecture of the Final host city Saint Petersburg Available now at Pro:Direct SoccerShop here https://t.co/rvrlVAnwbU pic.twitter.com/RjVAugx6y0— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) December 1, 2021