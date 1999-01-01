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    «Рубин» показал прощальную речь Шатова

    Полузащитник Олег Шатов, покинувший «Рубин» в связи с решением приостановить карьеру, выступил с прощальной речью перед командой.

    Пресс-служба казанского клуба опубликовала видео с выступлением 31-летнего футболиста.

    «Это решение я принял не эмоционально. Я это долго обдумывал. Даже Викторович (Леонид Слуцкий) в последнюю неделю спрашивал: «Что с тобой?». А я уже для себя решил. Я в данный момент приостанавливаю свою профессиональную карьеру.

    Спасибо клубу, что пошел мне навстречу. Это не конец. Как говорит Викторович: «Пока у тебя есть одна попытка – ты не проиграл». Сейчас я на два месяца переключусь с футбола. Буду решать проблемы со своим здоровьем, головой, телом.

    Но вы должны дальше продолжать двигаться должны быть сильной командой, выигрывать. То, что мы строили в прошлом году – мы строили это очень сложно, тяжело. И мы к чему-то пришли, но всегда легко разрушить: достаточно достать одну деталь.

    Команда сильная, сильные футболисты, тренерский штаб, президент, люди, которые окружают. Клуб в надежных руках. Вам всем хочу сказать большое спасибо.

    Футболистом то вы меня вряд ли сделали сильным, но как человек, я здесь вырос, что-то для себя взял. Ухожу с положительными знаниями. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, удачи. Если что, я для вас всегда 24/7. Звоните, я буду рад.

    Также отдельно я хочу поблагодарить вас, Викторович. Наверное, ту любовь, ту веру и заботу, которую вы мне оказали, я давно ее не испытывал. Это важно, я считаю, что я должен об этом сказать при всех. Спасибо вам большое.

    Спасибо всему тренерскому штабу. Это были прекрасные полтора года путешествия, пусть и на одной ноге, на одном колесе, но я катил, как мог. По крайней мере, я был честен и искренен. Отдавал все силы», – сказал Шатов.

    Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

    Гендиректор «Рубина» – о решении Шатова приостановить карьеру: «Неожиданно. Олег способен играть на уровне РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Рубина»

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1343

      vmonomah17 9 минут назад

      Российский футбол от этого только выиграет

      0
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      Рейтинг: +185

      SMITHI 19 минут назад

      Забухал явно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4314

      Semenycch 27 минут назад

      Помните те несколько лет в Зените, когда в нападении блистала связка Халк - Данни - Шатов - Дзюба? Как они рвали соперников в том числе и лидеров топ-5 в Европе! А с уходом Халка карьера Шатова медленно пошла под откос. И похоже это финал карьеры!
      https://www.youtube.com/watch?v=OsE_Ys3hi6I

      0
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      Рейтинг: +737

      Untitled-1 29 минут назад

      Шат и Мах!

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      Рейтинг: -100

      СуперПАВ9 38 минут назад

      Зачем зимнего перерыва мало чтоб отдохнуить?

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