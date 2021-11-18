«Рубин» показал прощальную речь Шатова

Полузащитник Олег Шатов, покинувший «Рубин» в связи с решением приостановить карьеру, выступил с прощальной речью перед командой.

Пресс-служба казанского клуба опубликовала видео с выступлением 31-летнего футболиста.

«Это решение я принял не эмоционально. Я это долго обдумывал. Даже Викторович (Леонид Слуцкий) в последнюю неделю спрашивал: «Что с тобой?». А я уже для себя решил. Я в данный момент приостанавливаю свою профессиональную карьеру.

Спасибо клубу, что пошел мне навстречу. Это не конец. Как говорит Викторович: «Пока у тебя есть одна попытка – ты не проиграл». Сейчас я на два месяца переключусь с футбола. Буду решать проблемы со своим здоровьем, головой, телом.

Но вы должны дальше продолжать двигаться должны быть сильной командой, выигрывать. То, что мы строили в прошлом году – мы строили это очень сложно, тяжело. И мы к чему-то пришли, но всегда легко разрушить: достаточно достать одну деталь.

Команда сильная, сильные футболисты, тренерский штаб, президент, люди, которые окружают. Клуб в надежных руках. Вам всем хочу сказать большое спасибо.

Футболистом то вы меня вряд ли сделали сильным, но как человек, я здесь вырос, что-то для себя взял. Ухожу с положительными знаниями. Всем хочу пожелать крепкого здоровья, удачи. Если что, я для вас всегда 24/7. Звоните, я буду рад.

Также отдельно я хочу поблагодарить вас, Викторович. Наверное, ту любовь, ту веру и заботу, которую вы мне оказали, я давно ее не испытывал. Это важно, я считаю, что я должен об этом сказать при всех. Спасибо вам большое.

Спасибо всему тренерскому штабу. Это были прекрасные полтора года путешествия, пусть и на одной ноге, на одном колесе, но я катил, как мог. По крайней мере, я был честен и искренен. Отдавал все силы», – сказал Шатов.

Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

Гендиректор «Рубина» – о решении Шатова приостановить карьеру: «Неожиданно. Олег способен играть на уровне РПЛ»