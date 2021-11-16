Перес: «Клубы, спонсируемые государствами, – это безумие. Ты даешь 200 миллионов за игрока, но его не продают»

Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал европейские клубы, спонсируемы государствами.

«Ты даешь 200 миллионов за игрока, но тебе не продают его. Им лучше, когда заканчивается контракт. Клубы, спонсируемые государствами — это безумие. Они просто не продают своих игроков.

Я пришел, чтобы бороться с этим. Делаю этого с того момента, как пришел в «Реал», – сказал Перес.