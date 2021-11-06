Агент Трабукки: «Аршавина хотели назначить спортивным директором «Зенита», но отказались из-за его высказываний на «Матч ТВ»

Футбольный агент Марко Трабукки высказался о ситуации в «Зените». В частности, он назвал причину несостоявшегося назначения Андрея Аршавина на пост спортивного директора петербургского клуба.

«Понятно, что со стороны всe выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи.

В «Зените» не всe идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб», – сказал Трабукки.