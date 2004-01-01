Агент Трабукки: «Аршавина хотели назначить спортивным директором «Зенита», но отказались из-за его высказываний на «Матч ТВ»

Мораль – не надо ходить и комментировать на Матч ТВ, пришел бы
в пивнушку, выпил бы водочки с пивком, попи...ил с мужиками и всё,
а то полез хз куда и зачем, ведь видел, что все нормальные люди из
Матч ТВ давно сбежали, остались одни, никому не нужные, "чердаки".
Настоящие евреи таких ошибок не делают, Андрею пора бы знать.
Футбольный агент Марко Трабукки высказался о ситуации в «Зените». В частности, он назвал причину несостоявшегося назначения Андрея Аршавина на пост спортивного директора петербургского клуба.
«Понятно, что со стороны всe выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи.
В «Зените» не всe идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб», – сказал Трабукки.
- Аршавин – воспитанник «Зенита».
- Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
- В апреле «Зенит» покинул спортивный директор Хавьер Рибалта, который работал в клубе с 2018 года.