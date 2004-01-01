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    Агент Трабукки: «Аршавина хотели назначить спортивным директором «Зенита», но отказались из-за его высказываний на «Матч ТВ»

    Футбольный агент Марко Трабукки высказался о ситуации в «Зените». В частности, он назвал причину несостоявшегося назначения Андрея Аршавина на пост спортивного директора петербургского клуба.

    «Понятно, что со стороны всe выглядит спокойно. Но, думаю, там тоже есть проблемы. Не знаю, правда ли это, но мне говорили, что Аршавина хотели назначить спортивным директором, но из-за его высказываний на «Матч ТВ» отказались от этой идеи.

    В «Зените» не всe идеально, хотя на сегодняшний день это, конечно, самый стабильный клуб», – сказал Трабукки.

    • Аршавин – воспитанник «Зенита».
    • Сейчас он занимает в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
    • В апреле «Зенит» покинул спортивный директор Хавьер Рибалта, который работал в клубе с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22450

      vladimir-7 1 час назад

      Мораль – не надо ходить и комментировать на Матч ТВ, пришел бы
      в пивнушку, выпил бы водочки с пивком, попи...ил с мужиками и всё,
      а то полез хз куда и зачем, ведь видел, что все нормальные люди из
      Матч ТВ давно сбежали, остались одни, никому не нужные, "чердаки".
      Настоящие евреи таких ошибок не делают, Андрею пора бы знать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9153

      playsh 2 часа назад

      Накартавил себе помелом неприятности,ведь не зря говорят - "дипломат,это человек,вовремя умеющий закрыть свой рот."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11674

      Литейный4 2 часа назад

      "Не знаю, правда ли это, но мне говорили....."
      Правда – это то, что соответствует реальному положению вещей, а когда кажется креститься надо!
      Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: -122

      Suvorov51 > Литейный4 57 минут назад

      а ты знаешь или умеешь крест ложить чудак на букву М

      0
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      Рейтинг: +11674

      Литейный4 > Suvorov51 45 минут назад

      Дапостыдятся и посрамятся ищущие души моей
      Даобратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло!
      Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +22450

      vladimir-7 > Suvorov51 21 минуту назад

      ЛОЖИТЬ нет такого глагола в русском языке, он только
      у хохлов.

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