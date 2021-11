Хави на банкете попрощался с «Аль-Саддом». Ради «Барселоны» тренер согласился на понижение зарплаты

Главный тренер Хави покидает катарский «Аль-Садд». Он попрощался с персоналом и футболистами команды.

Вскоре Хави официально возглавит «Барселону».

Confirmed. Here Xavi’s farewell with Al-Sadd players and staff as he’s leaving the club to become new Barcelona manager. #FCB #Xavi pic.twitter.com/Q4SGBQhID5