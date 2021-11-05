Mundo Deportivo: «Барселона» и Хави совместно заплатят «Аль-Садду» компенсацию за уход тренера

Ну и руководство у Барсы сейчас. Мало того, что команду развалили, так ещё и приглашая легенду клуба, заставили деньги из своего кармана выложить...
Переговоры между «Барселоной» и «Аль-Саддом» о возвращении Хави в каталонский клуб близки к завершению.
По информации Mundo Deportivo, стороны достигли принципиальной договоренности о выплате компенсации катарцам.
Отступные в размере 5 миллионов евро совместно заплатят «Барса» и Хави. Сумму разделят пополам.
- 41-летний испанец должен заменить уволенного Рональда Кумана.
- В «Барселоне» Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».