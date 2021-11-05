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    Mundo Deportivo: «Барселона» и Хави совместно заплатят «Аль-Садду» компенсацию за уход тренера

    Переговоры между «Барселоной» и «Аль-Саддом» о возвращении Хави в каталонский клуб близки к завершению.

    По информации Mundo Deportivo, стороны достигли принципиальной договоренности о выплате компенсации катарцам.

    Отступные в размере 5 миллионов евро совместно заплатят «Барса» и Хави. Сумму разделят пополам.

    • 41-летний испанец должен заменить уволенного Рональда Кумана.
    • В «Барселоне» Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6328

      Томик 1 час назад

      Ну и руководство у Барсы сейчас. Мало того, что команду развалили, так ещё и приглашая легенду клуба, заставили деньги из своего кармана выложить...

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      Рейтинг: +12088

      житель СПб 1 час назад

      Недавно обсуждали вопрос о счастье в клубе... Вот оно, настоящее счастье! Человек уходит на меньшую зарплату и еще за это доплачивает огромные деньги!

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