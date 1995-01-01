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    Сперцян, Крыховяк и Кордоба – в основе «Краснодара»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Могилевец и Эннин

    Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России.

    «Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

    «Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла, Кордоба.

    • Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Нижний Новгород» идет на 10-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» – на 6-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2009

      Январь 59 3 часа назад

      Болею за Быков. Пожелаю победу на выезде. Лидеров нельзя отпускать в отрыв.

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