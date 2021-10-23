Сперцян, Крыховяк и Кордоба – в основе «Краснодара»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Могилевец и Эннин

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вилена, Кабелла, Кордоба.
- Игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.
- Начало – в 14:00 мск.
- «Нижний Новгород» идет на 10-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» – на 6-м.
Источник: Официальный сайт РПЛ