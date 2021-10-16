IFAB рассмотрит вопрос об увеличении перерывов во время матча

Перерыв между таймами в официальных футбольных матчах могут увеличить до 25 минут. Такую инициативу рассмотрит Международная футбольная ассоциация (IFAB), ответственная за изменение правил.

С просьбой об увеличении перерыва выступила КОНМЕБОЛ в сентябре. Этот вопрос включен в повестку заседания IFAB, намеченного на 27 октября.