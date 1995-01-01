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    IFAB рассмотрит вопрос об увеличении перерывов во время матча

    Перерыв между таймами в официальных футбольных матчах могут увеличить до 25 минут. Такую инициативу рассмотрит Международная футбольная ассоциация (IFAB), ответственная за изменение правил.

    С просьбой об увеличении перерыва выступила КОНМЕБОЛ в сентябре. Этот вопрос включен в повестку заседания IFAB, намеченного на 27 октября.

    • Инициатива увеличить перерыв до 20 минут была высказана еще в 2009 году, но тогда ее отвергли.
    • Сейчас официальная длительность перерыва составляет 15 минут.
    • В прошлом году в связи с пандемией в футболе было увеличено количество допустимых замен.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1069

      Loko_Roma 3 часа назад

      Я бы сутки добавил, чтобы пацаны пошли в кабак и решали как сдержать атаку врага зафтро

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